Via Fabiani, cantiere aperto da 6 mesi "Lavori riprenderanno il 28 ottobre" - Tuttoggi.info

Dopo le numerose segnalazioni da parte di cittadini ed esercenti di Gubbio, arrivano novità sui lavori di rifacimento di Via Fabiani, iniziati ormai 6 mesi fa (da aprile) e ad oggi – con riprese e interruzioni varie – ancora fermi.

La questione è arrivata persino in Consiglio comunale con un’interrogazione del capogruppo di Forza Italia Riccardo Ciliegi, che ha chiesto spiegazioni sui ritardi delle opere e le eventuali tempistiche di completamento. La strada, peraltro, è considerata una delle principali arterie della città e riveste un’importanza fondamentale per la viabilità del centro storico.

A rispondere sul “caso” di via Fabiani è stato l’assessore ai Lavori pubblici Spartaco Capannelli, che ha chiarito in primis come il cantiere “sia uno dei progetti ereditati dalla precedente amministrazione”. Capannelli ha poi spiegato che il responsabile unico del procedimento e direttore dei lavori – l’ingegner Danilo Frate – ha riferito che la posa in opera del materiale lapideo per la ripavimentazione inizierà ufficialmente il 28 ottobre.

“Con l’impresa Nanni, che si occupa dei lavori, ho collaborato più volte – ha dichiarato l’assessore – Si tratta di un’impresa accreditata per operare su beni culturali, quindi altamente qualificata per questo tipo di interventi. Una delle difficoltà principali nel completare l’opera è legata alla scarsità di imprese specializzate nella posa di questa pavimentazione in pietra a livello nazionale. Attualmente, solo poche imprese sono in grado di eseguire questi lavori, e due di queste sono attualmente impegnate nel cantiere di Piazza 40 Martiri”.

L’assessore ha quindi specificato che, per poter procedere con il completamento dei lavori in Via Fabiani, una di queste squadre dovrà essere “distaccata” da Piazza 40 Martiri per dedicarsi alla pavimentazione della strada. I lavori, come detto, riprenderanno il prossimo lunedì 28 ottobre, e – da quanto emerge – saranno ultimati entro novembre.