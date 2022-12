Via del Teatro Romano al buio da una settimana "Intervenire su illuminazione pubblica" - Tuttoggi

Lo stesso tratto, quello dopo il bar e a ridosso del seminario, già in passato era rimasto per mesi completamente privo di illuminazione, rendendo pericoloso l’attraversamento della rotonda da parte dei pedoni sulle strisce. In seguito alle ripetute lamentele dei residenti l’amministrazione comunale era intervenuta riattivando un solo lampione.

“Una giusta illuminazione stradale vuol dire maggiore sicurezza per automobilisti, ciclisti e pedoni, diminuendo in questo modo la possibilità di incidenti. Inoltre, i ladri, approfittando della mancanza

di luce, possono agire indisturbati e compiere furti all’interno di abitazioni e attività commerciali. Per questo – concludono i due leghisti – è necessario intervenire una volta per tutte in maniera decisiva”.