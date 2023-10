Via Cesarei, si rifanno le scalette

L'intervento nel quartiere Porta Sole, per 35mila euro, approvato dalla Giunta

E’ stato approvato dalla giunta, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture ed ambiente Otello Numerini, il progetto esecutivo per il completo rifacimento delle scalette di via Cesarei, ubicate in pieno centro storico, nel quartiere di Porta Sole a fianco della chiesa della Compagnia della Buona Morte in piazza Piccinino.

Attualmente l’infrastruttura versa in condizioni piuttosto degradate, con ampie lesioni e presenza diffusa di vegetazione infestante su un pavimentato (parte bassa) in mattonelle cementizie non consone al contesto storico/architettonico dell’area. Parimenti nella parte alta, costituita da una pavimentazione in mattoni pieni si registra un forte dissesto ed usura dovuti alle piante infestanti, la cui crescita è favorita dall’assenza di una regimentazione delle acque meteoriche.

L’intervento approvato, che prevede un investimento di 35 mila euro per l’intero rifacimento delle scalette, consisterà nella realizzazione della ripavimentazione in accoltellata di mattoni sabbiati color terre rosse umbre con alzate in travertino, affinché lo stacco visivo fra i materiali agevoli la categoria svantaggiata degli ipovedenti. Tale scelta di materiali segue gli stessi criteri di via Appia e di via del Carmine, mentre la scelta di colore e finitura del mattone segue le indicazioni della Soprintendenza recepite durante i recenti lavori di piazza Fortebraccio.

Per la parte bassa il progetto rispetta sostanzialmente la geometria dello stato attuale, con piccoli aggiustamenti di quota nei pianerottoli, volti a migliorare l’accessibilità degli accessi ai fabbricati. Nella parte alta, invece, si abbandona l’atipica configurazione dei gradini in pendenza per lasciar posto a gradini tradizionali. È inoltre previsto un corrimano in ferro verniciato grigio installato centralmente nella parte bassa e staffato a muro nella parte alta.

“Si tratta di un intervento importante – spiega l’assessore Otello Numerini – che ci consentirà di valorizzare l’area riqualificando le scalette dal punto di vista architettonico in linea con il contesto storico in cui sono inserite. Nel contempo il completo rifacimento dell’infrastruttura garantirà maggiore sicurezza e fruibilità della stessa da parte dell’utenza”.

L’assessore sottolinea infine che i lavori prenderanno il via dopo il completamento di alcune opere da parte di Umbra Acque e della Confraternita della Misericordia consistenti, rispettivamente, nel rifacimento della fognatura sottostante le scalette e nell’impermeabilizzazione del cunicolo sottostante le scalette di via Cesarei e della parete fiancheggiante la Chiesa.