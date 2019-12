Via Cesare Battisti in festa, a Natale s'inaugurano Antico Fontanile e Presepe vivente - Tuttoggi

Nel giorno del Santo Natale, alle ore 17, verrà riconsegnato alla città di Gualdo Tadino l’Antico Fontanile della Capezza (sempre in via Cesare Battisti) che dopo decenni di incuria sarà restituito ai gualdesi. All’inaugurazione dell’opera, facente parte del progetto “Le vie dell’Acqua” promosso dall’architetto Nello Teodori, sarà presente il sindaco Massimiliano Presciutti insieme all’Amministrazione Comunale.



L’Antico Fontanile (composto da due vasche in un locale interno) dopo tanto e troppo tempo tornerà dunque a nuova vita dopo un sapiente intervento di restauro e riqualificazione (lavori effettuati dalla ditta Edilizia Teodori Andrea & C. S.A.S con progetto e perizia dell’Arch. Marco Storelli) su iniziativa dell’Amministrazione Comunale, che ha stanziato 26.469 euro, per restituire a Gualdo Tadino uno storico importante punto per la vita della città e del quartiere Capezza, poichè questa opera rappresenta ancora oggi un luogo identitario per la comunità locale.

Fontana esterna e ingresso Antico Fontanile

Con l’occasione, oltre all’Antico Fontanile, è stata ripulita e risistemata anche la fontana esterna adiacente, che versava in uno stato di degrado e che permetterà ai cittadini di usufruire ora di un’area completamente rinnovata. L’inaugurazione del Fontanile di via Cesare Battisti il giorno di Natale precederà, sempre nella stessa via (presso gli orti dell’Istituto Bambin Gesù), l’apertura del Presepe vivente “Venite Adoremus”, che sarà aperto al pubblico dalle ore 17.30 alle ore 20. Il Presepe, successivamente, sarà visitabile giovedì 26 dicembre, domenica 5 e lunedì 6 gennaio, sempre dalle ore 17.30 alle 20.