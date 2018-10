Al via le celebrazioni di San Francesco d’Assisi, a Santa Maria degli Angeli si commemora il Transito | Le foto

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Assisi, l’Umbria e la Campania si preparano a festeggiare San Francesco Patrono d’Italia: celebrazioni in pompa magna, con la presenza di diecimila pellegrini campani (e non solo), 551 comuni e più della metà dei sindaci a rappresentarli, del presidente del consiglio Giuseppe Conte e del ministro dell’ambiente Sergio Costa.

La grande festa – dopo la pizza in piazza che il 2 ottobre il pizzaiolo campano Enzo Staiano ha offerto ai cittadini e ai turisti (la margherita era accompagnata dalla birra umbra della linea Amena); in precedenza, il 2 ottobre pomeriggio, l’inaugurazione della mostra Assisi Amata Città dedicata al pittore della Sala della Conciliazione, Enzo Morelli, e la consegna del premio Francesco Dattini riservato alle Pro loco – è partita oggi, 3 ottobre, da Santa Maria degli Angeli, con le celebrazioni del Transito in memoria della morte del Santo Poverello.

Rosa d’Argento ad Azzurra Di Spirito

Ad aprire la giornata la consegna della Rosa d’Argento alla signora Azzurra Di Spirito che a vario titolo presta, con spirito di fede e carità, il suo servizio di volontaria nella catechesi e in altre realtà della parrocchia di San Vito Martire in Capaccio. La consegna è avvenuta durante la messa solenne delle 11, presieduta da padre Claudio Durighetto, ministro provinciale. “Nella morte di Francesco – ha detto il custode della Basilica di Santa Maria degli Angeli, padre Giuseppe Renda nel corso delle celebrazioni del Transito, che appunto commemora la morte del Poverello di Assisi – c’è la speranza grande alla vita eterna ed alla fede in Dio. Francesco si affida alla materna custodia di Maria, corre verso la meta di Dio e della resurrezione a vita eterna. Tutto il mondo ha conosciuto e conoscerà sempre Assisi grazie a questo grande uomo, ricco di fede e amore“.

Le iniziative del pomeriggio

Prima della messa in piazza Garibaldi, il Corteo dei Fiori partito dal Palazzo del Capitano del Perdono con Frate Jacopa, una rappresentanza dello “Storico Cantiere” di Marino (Roma), del sindaco di Assisi e di altre autorità. Nel pomeriggio, dalle 16.30, in piazza Garibaldi, l’incontro tra le autorità civili e la delegazione della Regione Campania con la municipalità di Assisi, il corteo delle autorità civili da piazza Garibaldi alla basilica di Santa Maria degli Angeli, con i presidenti delle Regioni e delle Province della Campania e dell’Umbria, i sindaci campani, il sindaco di Assisi e le altre autorità accolte dal Custode della Porziuncola Padre Giuseppe Renda; segue la solenne celebrazione dei primi vespri “nel Transito di San Francesco” presieduti da Ciro Miniero, vescovo di Vallo della Lucania. Alle 19 sul sagrato della basilica angelana, la tappa della staffetta “Da Francesco a Francesco”, iniziativa curata dai comitati regionali Umbria, Lazio e Unpli Nazionale

Tra gli appuntamenti laici, in piazza del Comune dalle 20, il Comune di Assisi accoglierà i pellegrini con una grande festa in piazza, organizzata insieme all’ente Calendimaggio e alle associazioni del territorio e con la collaborazione dell’Istituto Alberghiero di Assisi. Dopo Staiano, sarà l’Associazione Pizza Tramonti, che raccoglie le maestranze del territorio e i pizzaioli tramontani di tutta Italia, a portare le tipicità e le eccellenze della Divina Costa in Umbria. “Un’occasione speciale, spirituale – spiega l’associazione – in cui ci sarà la possibilità di riscoprire i sapori genuini di un tempo, una parca mensa ricca di gusto, per esaltare attraverso un percorso enogastronomico, che avrà come piatto forte la pizza di Tramonti, le eccellenze campane”.

Le celebrazioni di domani

Domani, 4 ottobre, è invece il giorno di San Francesco: dopo l’incontro di autorità e delegazioni della Regione Campania con il Comune di Assisi, con i saluti del sindaco di Assisi e del sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il corteo civile che parte dalle 9 da Piazza del Comune alla Basilica vedrà la presenza di circa 700 studenti degli Istituti comprensivi di Assisi. La messa delle 10, trasmessa in diretta su Rai Uno, sarà celebrata dal cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli, , insieme ai 25 vescovi campani e al vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino. Ad accendere la lampada votiva sarà il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. A questo appuntamento è prevista la presenza del presidente del consiglio Conte che, insieme alle autorità civili e religiose, terrà il tradizionale discorso alla Nazione.

Alle 14 in Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, ci sarà inoltre la firma protocollo d’intesa “La carta dei sindaci solidali con la povertà” presenti il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e il Custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti. A seguire inaugurazione mostra “I luoghi di San Francesco in Campania” allestita nella piazza Inferiore di San Francesco e realizzata dall’architetto Marco Capasso. Alle 15 nella sala del Consiglio del Palazzo dei Priori, la firma del Protocollo d’Intesa con il ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla presenza del ministro Sergio Costa, del sindaco di Assisi e di altre autorità. La giornata del 4 ottobre si chiuderà nel pomeriggio alle 16 con i vespri Pontificali presieduti dal Vescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni, Mons. Orazio Soricelli. Sarà presente anche il ministro dell’ambiente, Sergio Costa; a seguire la Processione alla Basilica Superiore e la Benedizione all’Italia con la Chartula dal Cupolino della Basilica.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa