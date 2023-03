Vestiario, coperte e beni alimentari da Avigliano Umbro in Turchia

Avigliano Umbro aiuta la Turchia: "La raccolta si è rivelata molto fruttuosa grazie alla grande generosità della nostra comunità".

La Protezione Civile di Avigliano Umbro ha raccolto vestiario, coperte e beni alimentari nell’ambito delle attività di aiuto per le popolazioni terremotate della Turchia. Ad annunciarlo l’Amministrazione comunale, che insieme alla consulta regionale del volontariato ha promosso la raccolta messa in atto dalla locale sezione della Protezione Civile.

Il 16 marzo è partito il furgone carico di aiuti che andrà a rifornire la colonna mobile in partenza per la Turchia in sostegno delle popolazioni colpite dal sisma. “La raccolta – dichiara il Comune di Avigliano Umbro – si è rivelata molto fruttuosa grazie alla grande generosità della nostra comunità e al lavoro dei nostri volontari. A loro e ai cittadini va il nostro più grande ringraziamento”.