Vescovo Sorrentino celebra il Precetto pasquale per Forze Armate, Polizia e Corpi dello Stato

Al termine della funzione religiosa, sono stati donati beni alimentari e di prima necessità alla Caritas Diocesana di Foligno

In occasione della Santa Pasqua, presso il Santuario della Madonna del Pianto in Foligno, Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino Arcivescovo di Foligno, Assisi, Nocera e Gualdo ha celebrato la Santa Messa per le Forze Armate, le Forze di Polizia ed i Corpi Armati dello Stato.

Oltre al personale militare e ai relativi familiari, hanno partecipato il Sindaco della città di Foligno, Avvocato Stefano Zuccarini, le autorità civili del territorio, il Corpo delle Infermiere Volontarie di Foligno e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma.