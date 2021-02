Vescovo Luciano Paolucci Bedini diventa donatore di sangue - Tuttoggi

Il presule contribuisce alla causa dell'Avis Gubbio, diventando uno dei suoi iscritti più "prestigiosi"

Un nuovo iscritto molto “speciale” si è unito alla sezione Avis di Gubbio, diventando donatore di sangue.

Il Vescovo Luciano Paolucci Bedini, proprio ieri (lunedì 15 febbraio), si è infatti recato al Centro di raccolta dell’ospedale di Branca, contribuendo in prima persona alla causa dell’associazione.

L’Avis Gubbio, già nei mesi scorsi, in piena emergenza sanitaria, aveva lanciato un appello alla cittadinanza con il suo presidente Loris Ghigi, che aveva sollecitato quante più persone a donare. Nel 2020, infatti, la carenza di sangue si è fatta sentire, soprattutto nel momento in cui c’era da fornire un contributo alle attività ospedaliere.

Basti pensare che nel 2019 sono state registrate almeno 80 donazioni in più rispetto all’anno appena finito. Così, per limitare questa piccola emergenza, è sceso in campo direttamente il Vescovo, che senza paura, dando l’esempio, ha fatto la sua prima donazione di sangue, diventando così l’avisino più famoso di Gubbio.

La sede Avis di Gubbio è aperta il martedì dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 18, il giovedì e il venerdì solo dalle 15 alle 18. Per prenotare le donazioni si può chiamare lo 329.0621821.