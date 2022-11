Vescovi umbri, Boccardo confermato presidente Ceu - Tuttoggi

Aree pastorali

Accogliendo la proposta dell’Assemblea ecclesiale regionale celebrata a Foligno lo scorso maggio, che richiedeva di rivedere la composizione e il numero delle Commissioni regionali Ceu, i vescovi umbri hanno definito sei Aree pastorali: 1) Evangelizzazione, affidata a mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Gualdo Tadino-Nocera Umbria e di Foligno; 2) Laici, affidata a mons. Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Città di Castello e di Gubbio; 3) Clero e Vita consacrata, affidata a mons. Gualtiero Sigismondi, vescovo di Orvieto-Todi; 4) Carità e Salute, affidata a mons. Francesco Antonio Soddu; 5) Cultura e Comunicazione, affidata a mons. Ivan Maffeis; 6) Giuridico-amministrativa, affidata a mons. Renato Boccardo.

Gli enti collegati alla Ceu

Sono Enti collegati alla Ceu il Tribunale ecclesiastico interdiocesano umbro (Teiu), il cui moderatore è mons. Ivan Maffeis, il Pontificio Seminario Regionale Umbro (Commissione composta da mons. Luciano Paolucci Bedini, mons. Domenico Sorrentino, mons. Renato Boccardo), l’Istituto Teologico di Assisi (Ita) e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi (Issra), il cui moderatore è mons. Renato Boccardo. Inoltre i vescovi hanno costituito la Segreteria pastorale regionale, in attuazione della suddetta Assemblea ecclesiale, affidandone il coordinamento a don Giovanni Zampa della Diocesi di Foligno, ed hanno confermato negli incarichi di segretario organizzativo della Ceu il dott. Amilcare Conti, dell’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, e di economo della Ceu il dott. Daniele Fiorelli, della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino.

Volto più sinodale delle Chiese

«Con queste nuove decisioni noi vescovi abbiamo inteso accogliere e rispondere alle indicazioni e sollecitazioni emerse dall’Assemblea ecclesia regionale di Foligno, con l’intento di dare un volto sempre più sinodale alle nostre Chiese – spiega il presidente mons. Boccardo –, per l’edificazione di una comunità ecclesiale che sappia rispondere meglio alla missione ricevuta nel servizio agli uomini e alle donne del nostro tempo. Anche il rinnovamento degli ambiti pastorali è finalizzato non a una burocratizzazione ulteriore, ma ad una migliore risposta alla missione costitutiva della Chiesa nell’andare incontro alle gioie, alle sofferenze e alle speranze di noi cristiani come ci ricorda la Gaudium et spes».

Incontro sulla tutela dei minori

Nel corso della riunione della Ceu è stato annunciato l’incontro dedicato alla tutela dei minori dal titolo: “Non solo prevenzione. Una cultura del rispetto del mistero della persona umana”, in programma a Santa Maria degli Angeli di Assisi, sabato 26 novembre (ore 9), presso il Centro pastorale, in via Capitolo delle Stuoie, 13. L’incontro, promosso dal Servizio regionale per la tutela dei minori della Ceu, è rivolto a tutti gli interessati, in particolare a sacerdoti, religiosi e operatori pastorali, a cui relazionerà padre Amedeo Cencini, formatore e docente presso la Pontificia Università Salesiana.

Per contatti ed info rivolgersi al Centro di ascolto regionale per la tutela dei minori, martedì e venerdì, dalle ore 17 alle 18.30 (strada San Galigano, 12/A – 06125 Montemorcino, Perugia – cell. 348.3598364 – mail: tutelaminori@chiesainumbria.it).