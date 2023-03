Verso lavori Contessa, Pastorelli "Regione sostenga attività costrette a chiudere per mesi" - Tuttoggi

Il consigliere di maggioranza ha già avviato in tal senso delle interlocuzioni con l’assessore regionale Michele Fioroni: “Sulla vicenda c’è l’impegno della Lega, non lasceremo sole queste persone. Come annunciato dall’assessore Melasecche, a breve prenderà il via il cantiere per la riqualificazione della strada regionale 452 Contessa con un doppio intervento su viadotto e galleria. Si tratta di opere di fondamentale rilevanza attese da molti anni per la messa in sicurezza di un tratto strategico per i collegamenti Umbria-Marche”.

Il cantiere dovrebbe essere completato entro la fine del 2023, come da accordi tra Regione Umbria e Anas rispetto alle modalità organizzative dei lavori, volte a contenere i disagi per cittadini e imprese.

“Siamo tuttavia preoccupati – aggiunge Pastorelli – per la tenuta economica di quelle attività, già danneggiate da pandemia, aumento dei costi e alluvione di settembre, che per qualche mese dovranno abbassare la saracinesca in concomitanza con l’avvio dei lavori. Ho recepito le istanze di commercianti, proprietari di strutture ricettive e attività di ristorazione presenti lungo la Contessa e avviato una serie di interlocuzioni con l’assessore Fioroni, al fine di valutare la possibilità di prevedere strategie di sostegno per alleviare il peso dell’impatto economico“.