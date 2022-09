Verso il derby, riposo precauzionale per Strizzolo

Dopo l'allenamento di giovedì mattina, prevista una seduta venerdì e la rifinitura di sabato con l'incitamento dei tifosi sotto la Nord

Erano le 11,30 quando i Grifoni hanno lasciato il centro sportivo Paolo Rossi per rientrare negli spogliatoi del Curi dopo la sessione di allenamento a porte chiuse. Prima del derby di domenica, prevista un’altra seduta di allenamento venerdì mattina e la rifinitura di sabato, quando la squadra riceverà l’incitamento dei tifosi. L’appuntamento, come comunicato dai gruppi ultras, che invitano tutti i tifosi a partecipare, è sotto la Curva Nord per le ore 10.45.

Questa mattina (giovedì) non si è allenato Strizzolo, che sta recuperando dall’affaticamento accusato nel match contro l’Ascoli, dopo aver siglato il gol che ha fruttato i 3 punti. L’attaccante ha svolto ancora lavoro a parte. A Terni dovrebbe esserci e proprio per questo non si vuole forzare. Oltre al contributo dato in fase realizzativa (due le reti siglate in questo campionato), l’attaccante si è rivelato fondamentale per il gioco del Perugia di Castori, con la sua fisicità a centro area, non solo nel gioco aereo.