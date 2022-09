Ternana – Perugia, arbitro internazionale e Var: i precedenti tra cabala e polemiche

Con Di Bello Fere sconfitte in un derby col Foligno e nessuna vittoria, al Var Abbattista che lo scorso anno fece infuriare i Grifoni

Arbitro internazionale per il derby dell’Umbria Ternana – Perugia, che si disputerà domenica alle 16,15: Marco Di Bello, della sezione di Brindisi. Quarantuno anni, quest’anno Di Bello ha arbitrato due gare in Serie A , una in Serie B, una nelle qualificazioni Champions League, una in Nations League (Irlanda-Scozia) e due in Europa League di cui l’ultima l’8 settembre scorso Manchester United-Real Sociedad (0-1). Dal 1º gennaio 2021 figura nella lista dei Video Match Officials (ufficiali di gara che svolgono la funzione di Var) della FIFA. Inoltre è stato selezionato ufficialmente dalla UEFA come addetto VAR per EURO 2020.

A coadiuvarlo gli assistenti Mauro Vivenzi di Brescia e Sergio Ranghetti di Chiari. Quarto ufficiale sarà Alessandro Di Graci della sezione di Como. Al Var Eugenio Abbattista di Molfetta, Avar Stefano Alassio di Imperia.