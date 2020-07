Verifiche al Ponte sul Lago di Corbara, Anas limita la viabilità - Tuttoggi

Dopo i viadotti a Strettura di Spoleto sulla Flaminia e a Montoro sul raccordo Terni – Orte, ora verifiche in corso da parte dell’Anas anche sul ponte sul lago di Corbara, nel territorio comunale di Orvieto.

Senso unico alternato e divieto per i mezzi pesanti sul ponte sul Lago di Corbara

E’ stato infatti istituito un senso unico alternato, mediante impianto semaforico, sulla strada statale 448 “Di Baschi” dal km 2,500 al km 3,500, in direzione Todi e divieto di transito sul Ponte sul Lago di Corbara dal km 2,919 al km 3,164 a tutti i veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate.

Il provvedimento – spiega l’Anas – si è reso necessario per consentire attività di ispezione e verifiche tecniche alla struttura del Ponte sul lago di Corbara, nel comune di Orvieto.

Il percorso alternativo per i mezzi pesanti

I veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate, provenienti da Orvieto e diretti a Todi, saranno deviati in autostrada fino ad Orte per poi proseguire sulla E45 fino a Todi. Percorso inverso per i veicoli provenienti da Todi

