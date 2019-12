Vento e alberi caduti, uno sopra un'auto: ferito il conducente AGGIORNAMENTI - Tuttoggi

Tromba d’aria a Perugia nel pomeriggio, con due persone rimaste intrappolate all’interno della loro auto su cui è caduto un albero. Le due persone sono state soccorse dai vigili del fuoco.

(Aggiornamento ore 17.25)

Vento, pioggia e alberi caduti nella bufera che si è abbattuta nel pomeriggio su Perugia.

A San Fortunato della Collina un albero è caduto sopra un’auto che stava transitando lungo la strada Marscianese. Il conducente è rimasto ferito e soccorso dal personale del 118. L’uomo, riporta una nota dell’Azienda ospedaliera di Perugia, è stato trasportato in codice giallo in ospedale per accertamenti a seguito dei traumi riportati agli arti.

Ma numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco e del personale del 118 per soccorrere automobilisti ed altre persone a causa dei disagi provocati dal maltempo.

Un albero è caduto lungo strada Borghetto di Prepo, dove gli automobilisti sono riusciti ad evitarlo ed a ripristinare da soli la viabilità almeno in una corsia.

Disagi si segnalano in altre zone del comprensorio di Perugia colpite dal maltempo.

(Notizia in aggiornamento)