Venticinque anni di moda e stile nel cuore di Perugia. Il NID Fashion Show illumina la scalinata di Palazzo dei Priori - Tuttoggi.info

Venticinque anni di stile e moda nel cuore dell’acropoli perugina: venerdì 25 luglio, alle 21.30, la scalinata di Palazzo dei Priori, in piazza IV Novembre, ospiterà la XXV edizione del NID Fashion Show, la tradizionale sfilata promossa dal Nuovo Istituto di Design di Perugia.

Dallo sportswear al casual chic, dalla jeanseria al prèt-à-porter fino alla gran sera, alla cerimonia e agli accessori, 24 tra gli studenti più meritevoli del Corso triennale di formazione professionale di Moda del NID (Dafne Ontaneda, Beniamino Pierini, Caterina Pausini, Martina Mariucci, Leonardo Franceschet, Giada Pierri, Cristina Gallo, Maria Chiara Tenda, Maria Diaz del Pilar, Elsa Zela, Agnese Bici, Agnese Mari, Giulia Cecchetti, Chiara Ovidi, Sofia Massarelli, Rita Rosati, Viola Ferramola, Alessia Tancredi, Chiara Caruso, Arianna Capponi, Elena Birichillo, Kevin Grossi, Giulio Gammaitoni e Filippo Brunetti) presenteranno, in una passerella d’eccezione, le proprie creazioni, realizzate seguendone l’intero processo produttivo.

Lavorando a stretto contatto con professionisti del settore, gli studenti del NID – talenti emergenti tra i 19 e i 25 anni, provenienti da tutta Italia e dall’estero, inclusa Francia, nord Europa, America e Asia – hanno dato vita a collezioni a tutti gli effetti pronte per essere vendute: per il marchio sportwear e activewear Helm hanno firmato col proprio nome e cognome capi della collezione da cui guadagneranno royalties sul venduto; con la storica azienda Candiani, che produce il denim per marchi internazionali come Levi’s, Wrangler, Calvin Klein e Gucci, hanno realizzato una collezione di jeanseria uomo e donna, confezionata proprio col tessuto che ha vinto l’oscar della sostenibilità per Gucci. Infine con Erregi, specializzata in lavorazioni per l’alta moda, hanno creato la collezione casual chic e la collezione da cerimonia, e partecipato a stage organizzati dall’azienda per realizzare i capi di punta della linea haute couture che chiuderà l’evento di venerdì.

In occasione della serata, il look di modelle e modelli sarà curato dai professionisti del gruppo Mitù by Wella Professionals, leader della formazione per lo styling.

Fondato nel 1983 a Perugia, il NID è un istituto di formazione professionale post diploma che propone 5 corsi triennali di Graphic Design, Moda, Fotografia, Fumetto, Product & Interior Design, e 4 corsi Master in Motion Design, Styling & Fashion Photography, Illustrazione e Fumetto, AI & Art Direction.





Luogo: palazzo dei Priori, corso Vannucci, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA