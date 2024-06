Venti anni per il Caffè degli Artisti: Un baluardo di movida e convivialità a Spoleto - Tuttoggi.info

Il primo giugno 2024 è il ventesimo anniversario del Caffè degli Artisti, il rinomato punto di ritrovo situato nella pittoresca Piazza del Mercato a Spoleto, che continua a essere un luogo d’incontro privilegiato per residenti e turisti. Fondato da Mauro Cesari (il capitano), il caffè si è affermato come un vero e proprio epicentro artistico, avendo accolto nel corso degli anni una schiera di personalità dal mondo dello spettacolo e dell’arte, tra cui i partecipanti al celebre Festival dei Due Mondi e le star della serie televisiva “Don Matteo”.

Il Caffè degli Artisti non è solo un luogo dove gustare un ottimo caffè o un aperitivo raffinato, ma è diventato un simbolo di qualità e di ristorazione. Con il sostegno di collaboratori come Giuliana e dell’intero staff, Mauro ha saputo creare un ambiente che celebra la migliore tradizione enogastronomica locale, offrendo prodotti spesso a chilometro zero e promuovendo serate di musica dal vivo. Proprio la musica dei DJ spoletini ravviverà la festa del ventesimo compleanno del caffè. Dalle 18.00 in poi jam session di tutti gli storici DJ della Città del Festival.

Per commemorare questo importante traguardo, il Caffè degli Artisti ha organizzato un evento memorabile per deliziare la sua clientela. La festa di quest’anno promette di essere ancora più speciale, con un ricco aperitivo, esibizioni dal vivo e la presenza di volti noti del panorama artistico, culturale, imprenditoriale della città.

Come in passato, si prevede una grande partecipazione da parte della comunità locale, che ha sempre mostrato grande affetto e sostegno per il Caffè degli Artisti. Gli auguri affettuosi non mancheranno, confermando il profondo legame che il caffè ha saputo creare con la città di Spoleto e i suoi abitanti.

La redazione di Tuttoggi.info si unisce ai festeggiamenti, augurando al Caffè degli Artisti altri decenni di prosperità e successo, continuando a essere un esempio di come la passione e l’impegno possano trasformare un semplice caffè in un punto di riferimento imprescindibile per la comunità. Happy Birthday, Caffè degli Artisti! E daje!