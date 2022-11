Ventenne sequestrata in casa dal fidanzato, chiede aiuto dalla finestra

La ventenne è riuscita a chiedere aiuto dalla finestra all'alba, approfittando della distrazione del ragazzo: sul posto i carabinieri

Chiusa in casa del fidanzato, senza il cellulare, per l’intera notte, dopo l’ennesima discussione per motivi di gelosia. È accaduto a Spoleto, ad una ventenne che è riuscita a chiedere aiuto all’alba, affacciandosi dalla finestra ed approfittando di un momento di distrazione del ragazzo, suo coetaneo.

La richiesta di soccorso della giovane donna è stata raccolta da un passante che ha chiamato i carabinieri, giunti sul posto poco dopo.