Vendono droga in piazza del Grano: due arresti e una denuncia

L'operazione è scattata grazie alle segnalazioni arrivate dai residenti che hanno notato l'attività sospetta.

Due arresti e una denuncia di un minorenne. Questo l’esito di una operazione antidroga portata avanti dalla Polizia di Foligno, al termine di un servizio di polizia giudiziaria. L’attività ha avuto origine dalle segnalazioni di alcuni residenti nella centralissima zona di Piazza del Grano – segnalazioni in parte effettuate anche tramite l’applicazione della Polizia di Sato “YouPol” – che davano contezza della presenza di un piccolo gruppo di giovani, verosimilmente impegnato in attività di spaccio in strada.

Le osservazioni degli agenti

Alcune segnalazioni, peraltro, evidenziavano come tale attività fosse svolta tanto in orario diurno quanto di notte, con ciò determinando un comprensibile allarme sociale. Pertanto, ieri mattina alcuni agenti del Commissariato di P.S. hanno effettuato alcuni appostamenti acquisendo importanti elementi di riscontro. Nello specifico, un gruppo di tre soggetti è stato notato in un vicolo adiacente Piazza del Grano mentre era intento ad effettuare cessioni sospette dapprima ad un giovane e, poco dopo, ad un secondo acquirente.

La verifica della droga acquistata

I due clienti, dopo aver effettuato gli acquisti, sono stati bloccati e perquisiti dai poliziotti, che in questo modo hanno avuto certezza della natura stupefacente delle sostanze cedute, nello specifico, tipo cocaina ed hashish. Subito dopo, il personale del Commissariato di P.S. ha bloccato in strada i tre spacciatori, al fine di procedere alla loro perquisizione personale. In tal modo, gli agenti hanno complessivamente rinvenuto e sequestrato quasi due etti e mezzo di hashish, altre due dosi di cocaina ed ulteriori dosi di marijuana, per un peso di oltre 4 grammi; in più, si è proceduto al sequestro di oltre 2.100 euro, costituenti ragionevolmente provento dell’illecita attività di spaccio.

Arresti in flagranza

All’esito, due dei fermati sono stati identificati per altrettanti cittadini tunisini maggiorenni, mentre il terzo è risultato essere un minorenne residente a Foligno. I due nordafricani sono stati arrestati in flagranza per concorso nei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Spoleto, gli arrestati sono stati associati alla casa circondariale di Perugia-Capanne in attesa dell’udienza di convalida. Il minorenne, invece, è stato denunciato in stato di libertà per il medesimo reato.