Vendita immobili, Comune di Gubbio potrebbe incassare 770 mila euro - Tuttoggi

L’Ente eugubino aveva messo in vendita 34 lotti, le richieste pervenute riguardano 12 immobili | L’assessore Cecchetti “Soddisfatti per il successo dell’operazione, che valorizza il patrimonio e ci permette di acquisire liquidità”

Sono pari a 770 mila euro le offerte arrivate al Comune di Gubbio relativamente al bando per la vendita di immobili (scaduto il 18 gennaio) appartenenti all’Ente.

Con tale bando, pubblicato lo scorso dicembre, il Comune aveva messo in vendita 34 lotti commercializzati, terreni edificabili e non, ma anche edifici di pregio del centro storico, come Palazzo Fonti in via Savelli e Palazzo Palmi in via XX Settembre (nella foto).