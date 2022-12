Gubbio, 34 immobili comunali in vendita | Bando è online - Tuttoggi

12 terreni agricoli , di cui 9 a San Martino in Colle, uno a Loreto-voc. Moscella, uno a Vallingegno-voc. Maitini e uno a Nerbisci



, di cui 9 a San Martino in Colle, uno a Loreto-voc. Moscella, uno a Vallingegno-voc. Maitini e uno a Nerbisci 9 terreni ex demanio, di cui uno a Casamorcia Raggio, uno a Branca, 3 a Torre Calzolari e 4 a Mocaiana

5 terreni edificabili , in Via dell’Arte dei Falegnami e nelle frazioni di Spada, Padule, San Biagio e Cipolleto



, in Via dell’Arte dei Falegnami e nelle frazioni di Spada, Padule, San Biagio e Cipolleto 5 fabbricati a Palazzo Fonti, Palazzo Palmi (2), in via Armanni n. 16 e via Federico da Montefeltro n.10



a Palazzo Fonti, Palazzo Palmi (2), in via Armanni n. 16 e via Federico da Montefeltro n.10 3 compendi, rispettivamente delle ex scuole di Nogna, San Benedetto Vecchio e Morena

I soggetti interessati all’acquisto degli immobili dovranno far pervenire domanda di partecipazione alla gara pubblica con relativa offerta entro le ore 12 del 18 gennaio 2023, pena l’esclusione.

Sull’home page del sito web del Comune, nella sezione “Informazioni dall’Urp”, è stata pubblicata un’apposita notizia che reinvia al bando con tutte le info. Per ulteriori chiarimenti e informazioni e per ricevere la documentazione tecnica e amministrativa ulteriore rispetto alle schede tecniche sintetiche pubblicate, gli interessati potranno anche rivolgersi al Servizio Patrimonio, allo 075/9237.341 o 318, recapiti indicati nel bando. Per effettuare un eventuale sopralluogo è necessario prendere un appuntamento allo 075/9237. 375.