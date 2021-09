Vendita Ast, Regione chiede intervento Consiglio dei Ministri - Tuttoggi

L'atto impegna la Giunta a convocare "entro i primi dieci giorni di ottobre, una Conferenza regionale dell’economia e del lavoro da tenersi a Terni"

L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato all’unanimità la mozione urgente presentata dalla minoranza e condivisa dalla maggioranza che impegna la Giunta regionale a “richiedere, in considerazione della strategicità del sito Acciai speciali Terni e delle sue produzioni”

Chiesto intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Nel testo si legge che viene richiesta anche “la immediata convocazione delle parti sociali e delle istituzioni locali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di assicurare ai massimi livelli che il piano industriale che verrà e la credibilità dell’acquirente garantiscano il mantenimento dell’integrità del gruppo compresa la parte commerciale, i volumi produttivi ottimali dell’azienda, il funzionamento dei due forni di fusione e lo sviluppo del sito in base alle effettive potenzialità sotto ogni punto di vista, verificando così anche il rispetto dei termini dell’accordo ponte e le prospettive di investimenti in campo ambientale e tecnologico”.

Conferenza regionale dell’economia e del lavoro a Terni

Chiesto anche l’impegno del presidente dell’Assemblea legislativa nel

convocare, “entro i primi dieci giorni di ottobre, una Conferenza regionale

dell’economia e del lavoro da tenersi a Terni ed avente ad oggetto il

futuro di AST e lo sviluppo industriale ed occupazionale della conca ternana, alla presenza di consiglieri regionali, Giunta regionale e un rappresentante per ogni forza sociale più rappresentativa, nel rispetto della normativa Covid”.

Ast, un quinto del fatturato industriale dell’Umbria

“Acciai Speciali Terni – si legge nell’atto – rappresenta attualmente

da sola un quinto del fatturato industriale dell’intera Umbria e dà

lavoro, tra addetti diretti, indiretti e indotto, a oltre 4mila persone,

costituendo il più importante e qualificato produttore italiano di acciai

inossidabili e speciali nonché uno dei maggiori d’Europa. Il reparto delle

Fucine, parte integrante del gruppo, è una delle tre maggiori fucine al

mondo unitamente alla Japan Steel e alla coreana Posco”.

“Mantenere livelli occupazionali”

“Il mantenimento dell’intero sito produttivo – si legge ancora nel documento – è condizione propedeutica ed essenziale, per evitare ridimensionamenti fatali non solo per l’occupazione dell’intera regione ma anche per il futuro della manifattura nel Paese. Il volume produttivo ottimale dell’azienda, che assicuri il funzionamento dei due forni di fusione, senza le quali l’Ast si riduce a un’officina di trasformazione da poche centinaia di unità lavorative, non può che essere superiore al milione di tonnellate annue, data la potenziale capacità produttiva pari a circa 1,5 milioni di tonnellate annue”.

Confrontarsi col Mise

Il Consiglio regionale, in data 9 febbraio 2021, come specificato nel testo dell’atto, ha approvato all’unanimità una mozione che impegnava la presidente della Giunta regionale, in sintonia con la comunità ternana e umbra, ad interloquire con il Mise per assicurare che l’acquirente fosse un player industriale in grado di assicurare la continuità della capacità competitiva globale di AST sia in termini di investimenti tecnologici e ambientali che di proiezione commerciale globale.

Scaduto accordo di programma per area crisi complessa Terni-Narni

“Il 31 Marzo 2021 è scaduto l’accordo di programma tra la Regione Umbria, i Comuni di Terni e Narni e il Mise relativo allo strumento dell’Area di

Crisi Complessa, per il quale era stato dato mandato dal Consiglio regionale,

con una mozione approvata all’unanimità, all’Assessore allo Sviluppo

economico di avviare le interlocuzioni con il Mise per la stesura di un nuovo accordo di programma che desse continuità al rilancio e alla

riqualificazione industriale dei comparti siderurgico e chimico in

particolare”.

Necessario nuovo accordo

“E’ necessario – si legge in conclusione – per dare impulso allo

sviluppo e all’occupazione di Terni e dell’Umbria del sud, addivenire al

più presto alla stipula di un nuovo accordo di programma relativo all’area

di crisi complessa, che dia concretezza al completamento delle infrastrutture necessarie per potenziare i fattori localizzativi e in tale contesto diventa fondamentale il piano industriale del futuro acquirente del comparto siderurgico di AST, per assicurare un futuro non solo alle famiglie ed ai lavoratori, ma anche alla manifattura umbra ed italiana, di cui l’acciaio è componente essenziale”.