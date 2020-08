Vendere online attraverso un e-commerce che funzioni davvero - Tuttoggi

Iniziamo col mettere in chiaro una questione basilare prima di avventurarci nell’articolo: vendere online attraverso un e-commerce non è facile, ma se si sa cosa si sta facendo le soddisfazioni potrebbero essere doppie rispetto a una classica attività offline.

Bene, con l’accettazione di questa premessa adesso concentratevi sulla vostra attività e di conseguenza decidete con estrema chiarezza cosa andrete a vendere su internet.

Dopo aver determinato cosa proporrete allo sconfinato mondo del web e come vi procurerete i prodotti, è il momento configurare il vostro negozio virtuale contattando una web agency.

Perfetto, tutto apposto, ora siete diventati improvvisamente ricchi…

Ecco, quanto appena descritto è ciò che il 93% delle persone pensa riguardo agli e-commerce; che poi alla fine non sarebbe neanche del tutto sbagliato come processo, ma c’è solo un piccolo dettaglio che spesso sfugge, ovvero che la web agency di riferimento deve aver chiare queste fondamentali regole che possono determinare il successo, o il fallimento, del vostro e-commerce: buona lettura!

La costruzione di un sito web “attraente”

Per attraente si intende un sito che sia costruito in modo tale da mantenere i visitatori all’interno delle pagine in cui sono presenti le vostre offerte.

Questo avviene grazie a un lavoro grafico di alta qualità e a un’attenta descrizione testuale del prodotto che si vuole vendere, con l’aggiunta poi di valutazioni e recensioni dei clienti che hanno già comperato e provato l’oggetto.

Di grande impatto visivo deve essere il prezzo e il pulsante tramite il quale il cliente dovrà cliccare per formalizzare l’acquisto – considerate che per i beni sotto i 50 euro spesso le persone comprano d’impulso e sulla base della loro reazione emotiva a colori e immagini.

Spedizione gratuita

Ormai gli standard degli e-commerce (quelli che funzionano e che fatturano ovviamente) sono altissimi e tutti sono in grado di effettuare consegne gratuite e in tempi ristretti: fate la stessa cosa!

Offerte e codici sconto

I codici sconto, così come le offerte, sono le armi migliori per la fidelizzazione del cliente; permettono di instaurare un rapporto diretto con le persone che si sentiranno privilegiate e “coccolate” come all’interno di uno classico negozio al centro commerciale.

Esperienza di acquisto

Ogni cliente che visita il vostro e-commerce deve ricevere un trattamento personalizzato: pagamento, spedizione e assistenza post-vendita.

Tre semplici step che aumentano le possibilità di successo e che troppe agenzie e imprenditori sottovalutano; là fuori è pieno di negozi virtuali, la parola d’ordine è “distinguersi”.

Non il solito sito, tipo: “conosco un amico di mio cugino…”

Il sito in cui alloggerete il vostro e-commerce dovrà essere rapido nel caricamento e non dare segnali di inefficienza. Questo può davvero determinare, e di conseguenza minare, la vostra credibilità con i clienti. Ora capite del perché abbiamo iniziato questo pezzo parlando di “scelta oculata” di una web agency che sappia il fatto suo?

Semplicità di navigazione

I vostri clienti non hanno tempo da perdere! Stampatevelo bene in testa e pensate a un ordine ben preciso in cui disporre e organizzare la vostra pagina di vendita dell’e-commerce.

Le persone comprano con un semplice clic, lo stesso che potrebbero usare per uscire dal vostro negozio virtuale se non dovessero trovare all’istante ciò che stavano cercando.

Amazon in questo può darvi molti spunti su cui poter lavorare per la costruzione delle pagine di vendita.

Occhio a cosa scrivete

Le descrizioni dei prodotti contano davvero; questo non è un piccolo particolare, anzi!

Ciò che scriverete influenzerà le decisioni di acquisto dei clienti e quindi non siate avari di spiegazioni e approfondimenti nelle schede tecniche. Siate il più comprensibili possibile e mentre componete una scheda, immaginate che lo state facendo per un bambino che vede il vostro prodotto per la prima volta in vita sua.

Recensioni come se piovesse

Secondo un recente studio, il 61% degli acquirenti legge sempre le recensioni prima di acquistare.

Meglio se in video o comunque firmate dal cliente o dall’azienda che vi ha scelti. No alle finte “dichiarazioni d’amore” di parenti e amici, non siete qui per giocare, ma per fatturare e cogliere ogni briciola di opportunità che la digitalizzazione sta offrendo alla vostra generazioni di imprenditori del web.

Oggi la tecnologia sta mettendo a disposizione gli strumenti per sanare questa contraddizione del mondo industriale, purché lo si voglia: perché la tecnologia da sola non può né liberare né rendere schiavi; essa deve essere capita, guidata, impiegata verso gli obiettivi che ci interessano. (Giorgio Ceragioli)