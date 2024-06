Vende online ricambi per auto, ma è una truffa: denunciato 42enne - Tuttoggi.info

A indagare i carabinieri di Cannara dopo la denuncia di un 79enne

Acquista online dei ricambi per auto usati pensando di comprarli da un rivenditore di Campobasso, peccato che il sito fosse falso e che il “venditore”, una volta incassati i 400 euro, è sparito.

A essere truffato un 79enne cannarese, che si è rivolto ai carabinieri della stazione di Cannara per denunciare l’accaduto e risalire all’identità del truffatore. I militari hanno accertato che il negozio di ricambi indicato sul sito web era in realtà inesistente e tramite il tracciamento del pagamento effettuato tramite una carta postepay, sono riusciti a risalire al 42enne residente in provincia di Caserta.

L’uomo, nel tentativo di sfuggire alle sue responsabilità, avrebbe poi denunciato lo smarrimento della carta, ma le prove raccolte dai carabinieri lo hanno “incastrato”. Al termine degli accertamenti è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per il reato di truffa aggravata e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, avendo falsamente denunciato lo smarrimento della carta postepay. (Foto via Unsplash)