Vende divano ma "acquirente" le spilla 1500 euro | Allarme truffe online, secondo caso in 4 giorni - Tuttoggi.info

L'autore del raggiro ha dimostrato un'abilità tale da riuscire addirittura a farsi accreditare dei soldi, facendo credere alla vittima di versare l'acconto per l'acquisto del divano | I carabinieri hanno denunciato un 69enne di Roma

Aveva deciso di mettere in vendita il suo divano mediante un’inserzione su un sito internet ma invece di guadagnarci…ci ha rimesso (e parecchio). Il presunto autore del raggiro, un 69enne residente a Roma, è già stato denunciato per truffa.

La donna – una pensionata di Città di Castello – è stata contattata tramite la piattaforma web dal potenziale acquirente che, dichiaratosi interessato all’acquisto, ha dato il via alle contrattazioni su prezzo pattuito e relative modalità di pagamento. In quest’occasione il truffatore ha dimostrato un’abilità tale da riuscire addirittura a farsi accreditare dei soldi, facendo credere alla vittima di versare l’acconto per l’acquisto del divano. L’uomo, infatti, ha guidato passo passo la pensionata nelle varie operazioni allo sportello Atm, portando la tifernate ad effettuare ricariche su altre postepay per circa 1500 euro.

La vittima, disperata, ha provato subito a chiamare e mandare messaggi ai recapiti del fantomatico acquirente che, dopo aver ricevuto il denaro, si è reso ovviamente irreperibile. Anche nel sito web era stata cancellata ogni traccia della compravendita e, pertanto, alla donna non è rimasto che rivolgersi ai carabinieri di Città di Castello per denunciare l’accaduto.

Le indagini dei militari hanno individuato come presunto responsabile della truffa un 69enne di Roma, che aveva pensato bene di utilizzare una scheda telefonica intestata ad un prestanome del Bangladesh e di denunciare lo smarrimento – qualche giorno prima – della propria carta postepay, sulla quale erano confluite le indebite somme di denaro, credendo così di eludere le ricerche.

Il tracciamento telefonico e quello sul circuito del conto corrente postale hanno però permesso ai carabinieri di acquisire elementi di colpevolezza a suo carico e scoprire che l’uomo, nel tempo, aveva denunciato lo smarrimento di una decina di carte di credito a suo nome, utilizzate verosimilmente per commettere truffe simili.

I carabinieri di Città di Castello, in queste settimane, stanno attuando una serie di incontri con la popolazione proprio per mettere in guardia la cittadinanza sul fenomeno delle truffe, i cui autori stanno affinando sempre più le loro metodologie con azioni spregiudicate ed estremamente efficaci. Solo 4 giorni fa un’altra tifernate aveva perso ben 2000 euro per l’acquisto di una piscina, rivelatosi anch’esso una truffa.