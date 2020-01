Veglia di San Feliciano, il testimone sarà don Marco Pozza

Sarà don Marco Pozza, sacerdote e giornalista televisivo, il testimone che giovedì 23 gennaio, alle ore 21.00, al Santuario della Madonna del Pianto di Foligno, interverrà durante la veglia dei giovani, organizzata dal Servizio diocesano per la pastorale giovanilein onore del patrono della città, San Feliciano.

L’evangelizzatore dei giovani

Don Marco, conosciuto ai più come “don Spritz” per la sua missione evangelizzatrice tra i giovani nelle vie della movida padovana, racconterà la sua esperienza di cappellano nel carcere di massima sicurezza “Due palazzi” di Padova, dove da anni è al fianco non solo dei detenuti, ma è alla guida anche di un progetto a sostegno delle famiglie degli stessi carcerati.

La veglia, che sarà presieduta dal vescovo, mons. Gualtiero Sigismondi, e che vedrà coinvolti tutti i giovani e i sacerdoti della diocesi, avrà per tema il messaggio scelto da papa Francesco per la prossima Giornata della Gioventù, “Giovane, dico a te: Alzati!”.