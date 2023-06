Vecchia Contessa "trappola" per tir | Mezzo pesante "incastrato", è il terzo in poco più di un mese - Tuttoggi.info

E' successo nella notte all'altezza dell'abitato, un residente ha "liberato" il camion trainandolo con un trattore

Vecchia Contessa di Gubbio ancora una volta “trappola” per tir. E’ successo questa notte (21 giugno), dopo le 24, quando un altro (l’ennesimo) mezzo pesante è rimasto incastrato lungo la strada comunale all’altezza dell’abitato.

Come al solito si è creata la solita fila di auto – per lo più residenti (la strada è dedicata solo a loro e ai titolari di attività dopo la chiusura della Contessa) – in attesa che la situazione si sbloccasse. Anche stavolta è dovuto intervenire un residente che, con il proprio trattore, ha trainato e aiutato il tir a fare le dovute manovre e ripartire. La strada è stata liberata dopo quasi due ore.

Che sia un problema di navigatori aggiornati o meno da quando la Contessa ha chiuso si sono moltiplicati episodi simili. Quest’ultimo, sempre con targa straniera, è addirittura il terzo in poco più di un mese proprio lungo la Vecchia Contessa.

Problemi simili si registrano però anche nel centro storico eugubino, dove camion di grandi dimensioni si ritrovano “goffamente” a far manovra nelle piazze per tornare indietro.