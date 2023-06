Vecchia Contessa, grossa pianta cade e blocca traffico | Residente libera strada con motosega - Tuttoggi.info

Lunga coda di auto e moto questa mattina sulla strada comunale, dove l'albero ha sbarrato completamente il passaggio | Dalla zona di San Bartolomeo è arrivato un cittadino che ha risolto la situazione

Dopo i camion “incastrati” ora ci si mettono pure gli alberi. Non c’è pace lungo la vecchia Contessa, a Gubbio, dove questa mattina (8 giugno) una grossa pianta è caduta proprio sulla sede stradale, sbarrando completamente il passaggio di auto e moto verso le Marche.

Fortunatamente nessuno si è fatto male ma i disagi si sono protratti per oltre mezz’ora, con una lunga coda di mezzi impossibilitati a continuare. Sul posto è poi arrivato un residente della zona di San Bartolomeo con la propria motosega, che ha provveduto a sezionare il tronco dell’albero in più parti.

Alcuni centauri e automobilisti hanno infine collaborato per liberare la strada da rami e pezzi di fusto appena tagliati, spostandoli a mano a lato della carreggiata. Successivamente, con il traffico che ha ripreso a scorrere, sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Gubbio per la messa in sicurezza di quel tratto.