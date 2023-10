Vazquez sbaglia un rigore, a Recanati il Grifo pareggia 0-0 | Pagelle

Protagonisti i due portieri Meli e Adamonis che lasciano le reti inviolate, il Perugia recrimina per l'errore dal dischetto

Il Perugia non va oltre lo 0-0 a Recanati, non tiene il passo della capolista e manca l’aggancio al secondo posto al Cesena (con una partita in meno) e al Pescara, sconfitto appunto dalla Torres. In una partita non brillante, il Perugia rischia nel primo tempo (Adamonis, al rientro, salva in avvio su Carpani e poi è strepitoso su Sbaffo) e in avvio ha la grande occasione per passare in vantaggio, ma Meli para il rigore di Vazquez, decretato per un fallo su Bozzolan.

A metà del secondo ancora protagonisti i due portieri nel giro di due minuti, con Meli che al 32′ salva su Seghetti e al 34′ su Santoro, in mezzo c’è l’intervento di Adamonis che salva su Morrone. Il giovane attaccante biancorosso ci prova ancora nel recupero, trovando però ancora la respinta di Meli.

Pari giusto per quanto visto in campo, con il Perugia che recrimina per il rigore, ma soprattutto per non aver saputo dare continuità al proprio gioco, pur proseguendo imbattuto il suo campionato.

Tabellino e pagelle

Recanatese – Perugia 0-0

Recanatese: Meli 8, Ricci 5.5, Ferrante 6, Veltri 5.5, Senigagliesi 6.5(25′ st Egharevba 6) , Morrone 6 (37′ st Giampaolo sv), Prisco 6 (39′ st Raparo sv), Carpani 6, Longobardi 6.5, Sbaffo 6, Melchiorri 6. All. Pagliari 6.

Perugia: Adamonis 7.5, Mezzoni 5.5 (17′ st Paz 6), Angella 6.5, Vulikic 6, Cancellieri 6 (1′ st Bozzolan 6.5), Iannoni 5 (1′ st Seghetti 6.5), Bartolomei 6.5, Kouan 6 (39′ st Cudrig sv), Matos 6, Vazquez 5 (17′ st Santoro 6), Lisi 5.5. All. Baldini.

La partita dei Grifoni

Adamonis 7.5: rientra dopo le tre giornate di squalifica in cui Furlan lo ha ben sostituito, ma fa capire chi è il portiere titolare del Grifo, con tre interventi che evitano la beffa.

Mezzoni 5.5: partita incolore, sia nella spinta, sia nella fase difensiva (17′ st Paz 6: Baldini lo manda nella mischia, ma questa volta non è decisivo).

Angella 6.5: riesce a risolvere alcune situazioni difficili, in una difesa che concede troppo agli attaccanti di casa.

Vulikic 6: meno attento rispetto alle ultime prestazioni.

Cancellieri 6: buon avvio, poi è condizionato dal cartellino (1′ st Bozzolan 6.5: una sua incursione porta Vazquez sul dischetto).

Iannoni 5: non ci siamo (1′ st Seghetti 6.5: si dimostra l’attaccante più in forma, ma Meli gli nega il gol che avrebbe dato comunque i 3 punti al Perugia).

Bartolomei 6.5: il gioco del Grifo passa sempre dai suoi piedi.

Kouan 6: vaga in mezzo al campo, nel bene e nel male (39′ st Cudrig sv).

Matos 6: va al piccolo trotto, non vede la porta, ma contribuisce all’azione del rigore che poteva essere decisivo.

Vazquez 5: l’errore dal dischetto lo condiziona e Baldini lo toglie (17′ st Santoro 6: cerca il gol scaccia polemiche, ma anche lui sbatte su Meli).

Lisi 5.5: il suo agonismo stavolta serve a poco.

All. Baldini: prova a cambiare la sua squadra, ma stavolta la qualità della panchina lunga non basta a cambiare una gara che il Perugia poteva anche perdere.