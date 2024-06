Vasto incendio tra Attigliano e Viterbo, in fumo 50 ettari - Tuttoggi.info

Incendio tra Terni e Viterbo, in volo anche mezzo aereo. Devastati 50 ettari tra Umbria e Lazio. Area in corso di bonifica

E in via di bonifica l’area dove, nella giornata di ieri 19 giugno, si è sviluppato un vasto incendio tra le provincie di Viterbo e Terni. Da questa mattina l’incendio risulta spento ed è iniziata la bonifica tra Bomarzo, in provincia di Viterbo, ed Attigliano nella provincia di Terni: l’estensione del muro di fuoco aveva richiesto, soprattutto nella zona del viterbese, l’impiego del mezzo aereo. Per quanto riguarda il comando di Terni, i Vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra proveniente dal distaccamento di Amelia a cui si è affiancata, più tardi, un’altra proveniente dalla centrale di Terni con campagnola modulo e autobotte. Da una prima stima la superficie andata bruciata, a cavallo delle due province, sia boscata che non, si aggirerebbe intorno ai 50 ettari.