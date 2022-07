Vasto incendio boschivo lambisce abitazioni, in azione due elicotteri - Tuttoggi

Le fiamme hanno interessato la zona di Capitone (Narni), la zona impervia non renderebbe agevoli le operazioni di spegnimento | Il sindaco "Ora le case sono state messe in sicurezza"

Un vasto incendio boschivo è scoppiato nella zona di Capitone (Narni), strada di Campovallone, dove dalla tarda mattinata di oggi (16 luglio) stanno operando i vigili del fuoco di Terni e Amelia.

L’area colpita è alquanto impervia e difficilmente raggiungibile via terra, tanto che al momento ci sono ben due elicotteri in volo per cercare di spegnere le fiamme.