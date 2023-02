Vasi e monili etruschi e greci nella casa di un 61enne, scatta la denuncia

In una casa di Cerreto di Spoleto trovati 18 reperti archeologici tra vasi e monili, scatta la denuncia. Indagini in corso sulla provenienza

Nella casa di un 61enne, in Valnerina, c’erano vasi e monili etruschi e greci, risalenti presumibilmente all’ottavo secolo a.C.. A scoprire i reperti archeologici – 18 in totale – sono stati i carabinieri della Compagnia di Spoleto (ed in particolar modo quelli della stazione di Cerreto) con la collaborazione del reparto speciale del Nucleo tutela patrimonio culturale di Perugia.

Ad essere sequestrati sono stati vasi, piccoli contenitori, monete ed oggettistica varia, di origine etrusca e di provenienza antica della Magna Grecia, risalenti presumibilmente all’VIII secolo prima di Cristo.