Variante Sud: "Sì alla partecipazione ma sulla base di un progetto"

Il documento del comitato

Quanto al comitato, la sua criticità all’opera è stata messa nera su bianco anche in un documento consegnato ai consiglieri comunali: “Incomprensibile gestione clandestina dell’opera. L’amministrazione si è chiusa a riccio su questa importante vicenda, senza coinvolgere consulta, consiglio, aziende e cittadini. Per sapere, i cittadini sono stati costretti a elemosinare informazioni ai sottoposti della Quadrilatero. In secondo luogo l’individuazione di una strada di categoria C1 (destinata al traffico pesante a scorrimento veloce 90 km/h), difforme dal PRG convoglia il traffico pesante a pochi metri dall’ospedale. Cosi configurata divide e isola tutte le frazioni a sud di Foligno. Viene calata in maniera forzata e maldestra al posto di una prevista viabilità urbana interquartierale, con fasce di rispetto e distanze fra le rotatorie incongruenti alla norma. Opera economicamente onerosa dannosa per l’ambiente, per la sicurezza e l’agricoltura, altera l’armonia paesaggistica di tutte le frazioni a sud di Foligno“.

“Ripensiamo l’opera con l’idea del 2012”

Per il Comitato “per collegarsi con la viabilità esistente deve dotarsi di un vero e proprio groviglio di complanari. La prevista trincea di Santo Pietro è inoltre un gravissimo rischio idraulico. La pista ciclopedonale di Corvia andrà distrutta per dar spazio alla grandezza della sede stradale. Squarcia in maniera irreparabile il verde agricolo di pregio, danneggia importanti aziende agricole, alcune delle quali

ancora oggi sono dedite all’allevamento di animali. Invade un plesso industriale di una nota multinazionale, penalizzando anche la futura occupazione. Tuttavia se il progetto extraurbano Quadrilatero deve andare avanti, il comitato invita l’amministrazione a ripensare l’opera così come fu ben illustrato dal Consigliere Provinciale Enrico Bastioli nel Consiglio Comunale aperto del 26

Gennaio 2012. Suggeriamo dunque, di creare un gruppo di lavoro permanente per realizzare un’opera dignitosa per la nostra città“.

Zuccarini: “Il progetto della Variante sud è cambiato grazie a noi”

“Abbiamo ereditato un progetto il cui finanziamento stava per essere revocato – ha detto Zuccarini – e siamo andati avanti con l’interlocuzione con le Istituzioni. Il progetto attuale non è quello di partenza e presenta una rotatoria ogni 700 metri. Se c’è stato un cambio di posizione è anche perché la città nel frattempo è esplosa e di quell’opera c’è bisogno“.