Variante al Prg Spoleto, da domani la pubblicazione

Con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 04 febbraio 2019 (ai sensi dell’art. 32 della Legge Regionale 01/2015 commi 3 E 4) è stata adottata la Variante PARZIALE al PRG – PARTE STRUTTURALE (approvato con delibera di Consiglio comunale N. 50 del 14/05/2008 e n. 10 del 10/04/2014).

Tale documento sarà pubblicato martedì 26 febbraio 2019 nel BUR, all’Albo Pretorio e nel sito istituzionale dell’ente del Comune di Spoleto (alla sezione Amministrazione trasparente, sottosezione ‘Pianificazione e governo del territorio’, alla voce ‘Piani attuativi adottati’).

Il deposito di tali atti avrà la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. Chiunque, entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza del suddetto periodo, può presentare osservazioni per iscritto al Sindaco del Comune in duplice copia di cui una in carta bollata da euro 16,00 al Sindaco del Comune.

Le osservazioni presentate saranno depositate presso la Segreteria Comunale (Direzione Tecnica – Urbanistica – Piazza della Genga n. 4) e chiunque potrà prenderne visione ed estrarne copia.

Entro 5 (cinque) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni chiunque ne abbia interesse potrà presentare una breve replica.

