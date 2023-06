Varato il patto di collaborazione "TodiGiovane" - Tuttoggi.info

Il Comune ha messo a disposizione un locale sfitto nel centro storico. Promossi attività e servizi per gli under 30

“TodiGiovane”: è il nome del progetto che ha portato alla sottoscrizione di un patto di collaborazione tra il Comune di Todi e l’associazione VEGA, attiva in città dal 2021.

L’accordo prevede l’impegno da parte del sodalizio, del quale fanno parte una quarantina di under 30, a sviluppare attività socio-culturali nel territorio tuderte a favore dei più giovani, con l’apertura di uno sportello Informagiovani, l’organizzazione di eventi, la promozione della Consulta Giovanile e della Carta Giovani, nonché l’articolazione di attività formative rivolte ai ragazzi allo scopo di assisterli, partendo dal percorso scolastico fino all’accompagnamento nel mondo del lavoro.

A fronte di tali attività il Comune ha concesso in comodato gratuito un locale di proprietà posto lungo corso Cavour, a pochi metri dalla piazza principale, del quale l’associazione si farà carico della manutenzione ordinaria e degli interventi necessari per garantirne l’utilizzo.

“Con questo patto – ha sottolineato il Sindaco Antonino Ruggiano al momento della firma – l’Amministrazione comunale dà un segno concreto circa la volontà di rendere realmente protagoniste le giovani generazioni di cittadini“.

L’accordo contribuirà anche a rivitalizzare un tratto del corso in pieno centro storico, grazie alla riapertura di un locale e alle attività che si svolgeranno al suo interno. “Siamo già pronti per assicurare una apertura continuata, che avverrà non appena avremo effettuato i lavori di adeguamento”, ha dichiarato il presidente di VEGA Alessandro Florio.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore ai servizi sociali Alessia Marta: “Riteniamo che la costituzione di una rete paritaria e la scelta di una strategia ‘peer to peer’ possa costituire la chiave di volta nella gestione delle politiche cittadine“.