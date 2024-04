Vanna Vinci sarà la prossima protagonista della Mostra del Fumetto 2024 - Tuttoggi.info

Nei giorni scorsi il sopralluogo dell’autrice a Città di Castello, l'evento si terrà dal 7 settembre al 20 ottobre

Sarà l’autrice di fama internazionale Vanna Vinci la prossima autrice protagonista della Mostra del Fumetto 2024. L’evento si terrà a Città di Castello dal 7 settembre al 20 ottobre nell’ormai tradizionale cornice di Palazzo Facchinetti, nel cuore del centro storico.

Vanna Vinci è una figura di spicco nel mondo del fumetto e dell’illustrazione, con una carriera che spazia da opere premiate a collaborazioni con importanti case editrici. La sua presenza alla mostra Tiferno Comics 2024 promette di arricchire l’esperienza dei visitatori con il suo talento unico e visione creativa. Fresca di vittoria del Romix d’oro 2024, Vanna metterà in mostra un vero e proprio excursus della sua arte con opere inedite e altre riprese dal passato.

Nei giorni scorsi l’autrice ha fatto un primo sopralluogo in città, visitando la sede dell’associazione e il palazzo che ospiterà la mostra, incontrando anche gli amministratori in Municipio e facendo un breve giro turistico in alcuni luoghi simbolici tifernati. L’artista è rimasta piacevolmente stupita dalla bellezza di Città di Castello e dei tesori che custodisce, così come dall’accoglienza che i rappresentanti dell’associazione le hanno riservato.

Il Tiferno Comics ha sempre visto le donne come protagoniste raccontate, disegnate, inventate e rese quasi umane dalla mente e dalla penna di grandi artisti. Questa volta la femminilità sarà protagonista in ogni senso, vestendo gli abiti di colei che crea e illustra fumetti e libri puntando i riflettori su grandi nomi.

Durante l’evento, Vanna Vinci incontrerà i suoi fan, firmerà autografi e parteciperà a sessioni di domande e risposte per condividere il suo processo creativo e le sue esperienze nel mondo del fumetto e dell’illustrazione.

“Tiferno Comics è entusiasta di accogliere Vanna Vinci come nostra autrice per l’edizione 2024”, ha dichiarato il presidente Giulio Pasqui – Il suo contributo al mondo dei fumetti e dell’arte visiva è straordinario, e siamo certi che la sua presenza renderà questa mostra un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti“. Per ulteriori informazioni su Tiferno Comics 2024 e per acquistare i biglietti, si prega di visitare il sito web ufficiale all’indirizzo www.tifernocomics.it

Vanna Vinci è nata a Cagliari nel 1964. Attiva come autrice di fumetti dal 1990 Vanna si è subito distinta nel panorama artistico pubblicando le sue storie per Dargaud, Rizzoli Lizard, Hachette, Planeta, Kappa Edizioni, Kodansha. Ha pubblicato i suoi libri non solo in Italia, ma anche Francia e Spagna, Germania e Inghilterra. “La Bambina Filosofica” è uno dei suoi personaggi più famosi, e sicuramente quello a cui anche personalmente è più legata. Perfida e simpatica è l’alter ego di Vanna, un occhio critico sul mondo, per questo scomoda ma essenziale e veritiera nelle sue incisive osservazioni.

Vanna ha lavorato anche come illustratrice per ragazzi ma è con le graphic novel dedicate ai grandi nomi della storia che raggiunge il successo più alto: per citarne alcuni “Io sono Maria Callas” marchio Feltrinelli, in cui la Callas diventa un personaggio da tragedia greca; “FRIDA Operetta amorale a fumetti”, dialogo a due voci tra Frida Kahlo e la Morte; “Tamara de Lempicka: icona dell’art deco”, star dalla vita spericolata raccontata come un’affascinate trasgressiva eroina da fumetto. Molti i riconoscimenti ottenuti: ha vinto lo Yellow Kid come miglior disegnatore di fumetti (1999) e il Gran Guinigi (2005). Nel 2001, il suo libro L’età selvaggia ha vinto il premio Romics come miglior opera di scuola europea. Poche settimane fa è stata premiata con il Romics d’Oro durante la XXXII edizione, premio dedicato alla sua carriera e al suo modo di raccontare grandi nomi senza cadere nella scontatezza del personaggio.