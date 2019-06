Vandali nella scuola elementare | Rubati pc per bimbi e danneggiati i giochi

Nella notte di ieri, alcuni ignoti, si sono introdotti nelle scuole di Cesi paese e stazione, rubando alcune attrezzature per bambini, computer per disabili, e, non contenti, hanno danneggiato i giochi nel cortile.Il fatto provocato grande indignazione in tutta la comunità ternana per un gesto così vigliacco e a danno di piccoli alunni; degno ribadito con forza anche dall’assessore alla Scuola del Comune di Terni:

“Sono stata informata dalla dirigente scolastica – commenta Valeria Alessandrini – Il mio ruolo istituzionale mi impedisce di insultare pubblicamente questi personaggi, ma il mio sdegno per tali gesti è grande e trattenersi è davvero difficile. Da madre e da insegnante non posso che condannare questi atti vili e vergognosi di gente priva di morale e senso civico. Rubare nelle scuole dell’infanzia e danneggiare i giochi per bambini: solo dei delinquenti ignoranti, bestie prive di cuore e cervello, posso spingersi così oltre.

A seguito di questi fatti ribadisco l’impegno dell’Amministrazione comunale nel dotare tutti gli edifici scolastici della città di sistemi di videosorveglianza. In merito all’isituto comprensivo “Felice Fatati” abbiamo già provveduto, grazie ad una donazione, all’implementazione di telecamere esterne presso la scuola di Gabelletta.

Sempre in quest’ambito rientra la partecipazione del Comune di Terni, tramite Assessorato alla scuola, al bando “Scuole sicure” del Ministero dell’Interno per il contrasto allo spaccio di droga in prossimità degli edifici scolastici. Ringrazio il Governo e in particolare il Ministro Matteo Salvini per aver esteso all’Umbria tale programma.

Attraverso il progetto “I4school” sto cercando di fare un ulteriore passo in avanti per rendere sicuri tutti gli edifici scolastici di Terni, prevenire furti e atti vandalici, identificare e punire i colpevoli. Le prossime scuole che vogliamo “coprire” sono proprio quelle di Cesi.

Lancio nuovamente un appello al fine di sensibilizzare la comunità ternana, invitando sponsor, imprese, associazioni, singoli cittadini, ad effettuare una donazione che ci consenta di provvedere all’installazione di telecamere negli spazi esterni alla scuola.

Potete contattarmi alla mail valeria.alessandrini@comune.terni.it”.

