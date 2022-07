Valtopina, ok al predissesto. La minoranza: “Noi censurati”

Seduta di fuoco. La maggioranza dice sì al piano di riequilibrio pluriennale

Via libera al predissesto del Comune di Valtopina. Il consiglio comunale ha dato l’ok in una seduta in cui era presente solo la maggioranza. La minoranza ha lasciato l’aula in polemica per la mancata iscrizione, all’ordine del giorno, delle proprie interrogazioni sul tema. “Il predissesto è una scelta obbligata“, ha detto il sindaco Gabriele Coccia. Il problema è la sentenza sul contenzioso per la ricostruzione di Giove.

La minoranza non partecipa alla seduta

“La minoranza ha deciso di non partecipare alla seduta del Consiglio comunale di ieri sera perché è stata censurata. La Giunta e la maggioranza, in maniera arbitraria e senza giustificato motivo, hanno infatti deciso di non inserire all’ordine del giorno tutte le interpellanze presentante del gruppo di minoranza su temi di grande importanza e urgenza per il futuro di Valtopina, come la sentenza di condanna per il Comune sul caso Giove e il conseguente milione di euro da pagare, la carenza di personale negli uffici comunali e le risorse destinate alla Mostra del Ricamo, il cartellone degli eventi estivi. Non è stato quindi possibile affrontare questi argomenti, attraverso un dibattito serio e costruttivo tra maggioranza e minoranza”. Lo rendono noto Lodovico Baldini, Antonio Bianchini e Nellì Magda Marasca, consiglieri comunali di minoranza a Valtopina, che il 27 luglio non hanno partecipato ai lavori del Consiglio. A rappresentare la scelta politica della minoranza è stata la consigliera Marasca, che ha lasciato la seduta prima delle comunicazioni del Sindaco, in rappresentanza anche degli altri due consiglieri non presenti fisicamente per motivi di salute.