Valtopina è pronta a ospitare la 39esima Mostra Mercato del Tartufo

In Umbria in arrivo un nuovo appuntamento dedicato alla pregiata trifola. A Valtopina, sabato 23 e domenica 24 novembre, è in programma la 39esima Mostra mercato del tartufo. Il programma della manifestazione verrà reso noto lunedì 18 novembre alle 10.30, nella sala Pagliacci del palazzo della Provincia di Perugia. A intervenire saranno Sandro Pasquali, vicepresidente della Provincia di Perugia, Gianpiero Fusaro, presidente del Gal Valle umbra e Sibillini, Antonella Brancadoro, direttore dell’Associazione nazionale Città del tartufo, e Lodovico Baldini, sindaco di Valtopina.

