A Valtopina un bosco ‘ecosostenibile’ e il progetto “Adotta un albero

L’impegno dell’associazione sul territorio

Il progetto “Adotta un albero”, che prende il via a Valtopina ma che la Tuber Terrae sta organizzando anche in altri comuni, prevede la piantumazione di nuovi alberi da dedicare ai nuovi nati e non solo, con l’obiettivo di incrementare il patrimonio boschivo (in particolare quello “vocato” al tartufo) e della biodiversità, aumentare gli alberi per contribuire a ridurre la CO2 e per aumentare la quantità di piante utili al sostentamento degli insetti impollinatori e contribuire a compensare i “danni” quotidiani all’ambiente.

L’importanza del gesto

La firma del protocollo di intesa di sabato darà ufficialmente il via al progetto, al quale parteciperanno poi anche gli studenti di Valtopina, che avranno il proprio albero da adottare, dandogli il loro nome e impegnandosi a prendersene cura. “Piantare un albero è un gesto importante, che assume molti significati, da quelli ambientali al senso di responsabilità personale e collettivo che ne può derivare – spiega il presidente della Tuber Terrae, Francesco Mirti –. Per noi la creazione del Bosco e la firma del protocollo significa non solo concretizzare un progetto al quale crediamo, ma anche farlo insieme ad altre persone ed enti che ci credono insieme a noi e che ci aiuteranno a portarlo avanti. Per questo è molto significativa l’adesione delle scuole e degli studenti e per questi ringraziamo i titolari del terreno che lo hanno messo a disposizione per creare un Bosco che sarà a disposizione di tutta la collettività”.

La gara di cerca al tartufo

La Tuber Terrae proseguirà la propria attività all’interno della Mostra del tartufo di Valtopina con la sua abituale attività: non solo stand dell’associazione e borsa del cane, ma anche la gara di cerca per cani da tartufo che si terrà domenica 27 novembre alle 9. La gara sarà anche l’occasione per ricordare un socio da poco scomparso che si è sempre impegnato nel raggiungere gli obiettivi dell’associazione, Antonio Graziosi.