Valtopina, c’è il progetto “Adotta un albero” per il bosco sostenibile

Il progetto

Il progetto “Adotta un albero”, che coinvolge gli studenti, prevede la piantumazione di nuovi alberi da dedicare ai nuovi nati e non solo, con l’obiettivo di incrementare il patrimonio boschivo (in particolare quello “vocato” al tartufo) e della biodiversità e contribuire ad insegnare ai ragazzi a prendersi cura del patrimonio verde, approfondendo anche il tema della tutela ambientale e della sostenibilità. Gli studenti delle scuole di Valtopina avranno, infatti, il proprio albero da adottare, dandogli il loro nome e impegnandosi a prendersene cura, anche portando acqua quando serve.

“Un progetto per sensibilizzare”

“Questo progetto nasce sia per sensibilizzare che per dare un contributo concreto nei confronti dei danni, anche piccoli, che con la vita quotidiana possiamo arrecare all’ambiente – spiega il presidente della Tuber Terrae, Francesco Mirti –. Con i nostri gesti, possiamo mostrare alla nuove generazioni che possiamo fare qualcosa, così come possono farlo loro. Per questo è molto importante che, insieme a molti altri soggetti, che ringrazio, abbiano aderito le scuole e gli studenti. È importante che i ragazzi si sporchino le mani per mettere a dimora un albero e per prendersene cura, rendendo concreto un gesto simbolico. Grazie per la loro disponibilità e grazie a tutte le persone, enti, associazioni che hanno aderito al progetto, dandogli così un peso maggiore, dato da un’unità di intenti”.

Tuber Terrae in campo per la Mostra del Tartufo

In occasione della Mostra del tartufo di Valtopina, inoltre, la Tuber Terrae ha portato avanti le proprie attività: come da diversi anni, non solo stand dell’associazione e borsa del cane, ma anche la gara di cerca per cani da tartufo, terminata con un momento di ricordo per Antonio Graziosi, socio dell’associazione da poco scomparso.