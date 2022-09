Valle Umbra Servizi, nuovo calendario raccolta rifiuti

Vetro presso le postazioni stradali

Il calendario sarà unico e valido per tutta l’area di riferimento e il conferimento di ciascuna tipologia (organico, plastica, carta e indifferenziato) avrà una frequenza prefissata, che è stata programmata “sulla base delle effettive necessità dell’utenza. Il vetro continuerà ad essere raccolto presso le postazioni stradali. Con questa importante operazione di riorganizzazione del servizio, la Valle Umbra Servizi S.p.A. punta a rendere più semplici le regole della raccolta differenziata e quindi del conferimento dei rifiuti stessi, promuovendo il miglioramento del decoro urbano e contribuendo alla riduzione degli episodi di abbandono, che risultano essere oggi ancora elevati“.

“Impegnati nel miglioramento dei servizi”

“Siamo impegnati nell’attuazione di un programma ambientale che prevede miglioramenti importanti nel servizio di igiene urbana – ha dichiarato Marco Ranieri, Direttore Generale Valle Umbra Servizi S.p.A. – e per raggiungere questi ambiziosi traguardi dobbiamo fare squadra insieme a tutti i cittadini, con cui condividiamo la volontà di incrementare la qualità del servizio e le percentuali di raccolta differenziata”.

Il calendario cartaceo in formato digitale

Il calendario cartaceo, che verrà recapitato ad ogni utenza, conterrà le principali istruzioni per effettuare la raccolta in maniera corretta e sarà reso inoltre disponibile anche in formato digitale. Per verificare online le nuove date e le aree del servizio, sarà consultabile l’app Junker, che invia anche notifiche di promemoria per l’esposizione dei rifiuti, e il sito www.ecoportale.vus.net.

Le polemiche

Ci sono però anche delle polemiche. Stefania Filipponi (Impegno civile): “IL NUOVO CALENDARIO DI RACCOLTA 2022/2023. Va spiegato al cittadino in cosa consiste la maggiore “semplificazione”.Quali sono gli obiettivi che si intendono raggiungere?Quello che sembra emergere, dal nuovo calendario, è che i ritiri di plastica,carta e indifferenziato sono dimezzati: da 4(attuali) a -mediamente- 2 al mese; vengono ridotti anche i ritiri dell’organico. Si riducono anche i costi per gli utenti?”.