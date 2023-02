Valfabbrica, nasce impianto agrivoltaico avanzato | Produrrà energia rinnovabile per 500 famiglie - Tuttoggi

Venerdì 24 febbraio (ore 10) la posa della prima pietra, il sistema contribuirà anche ad evitare circa 500.000 chilogrammi di anidride carbonica ogni anno

A Sospertole, piccola frazione del Comune di Valfabbrica, nei prossimi mesi sarà attivo un impianto agrivoltaico per ottenere energia e prodotti agricoli dalla stessa superficie.

La posa della prima pietra, per l’inizio dei lavori che porteranno alla realizzazione in Umbria di un Sistema Agrivoltaico Avanzato, è in programma venerdì 24 febbraio (dalle ore 10). Seguirà un workshop ad invito riservato ad operatori del settore dal titolo: “Agrivoltaico: energia, cibo e fertilità dalla terra. Il ruolo dell’Open Innovation Lab nell’era dei big data”. Un evento per condividere le idee e per capire insieme il nuovo ruolo dell’agricoltura.