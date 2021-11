In base agli orari la struttura suddivisa per le vaccinazioni (prima, seconda e dose booster) con o senza prenotazione

Vaccini al Palazzetto di San Marco almeno fino a fine anno. Con ordinanza sindacale n. 1185 del 30 novembre 2021 il Comune di Perugia ha prorogato l’utilizzo del Palazzetto dello sport di San Marco come hub vaccinale fino al 31 dicembre 2021.

Il provvedimento recepisce l’istanza, presentata dall’asl Umbria 1 – distretto del Perugino, con la quale si reitera la richiesta di proroga del termine per l’utilizzo del palazzetto dello sport di San Marco come punto vaccinale fino a fine anno a causa del perdurare dello stato di emergenza connesso alla diffusione del virus Covid-19 e per la necessità di somministrare le terze dosi nell’ambito della campagna di vaccinazione.

Attualmente al Palazzetto dello Sport di San Marco vengono effettuate le vaccinazioni anti Covid (prima dose, seconda e richiamo booster) con e senza prenotazione, come da orari indicati dalla Regione Umbria. Nel Perugino è attivo anche il punto vaccinale di Solomeo, ma solo su prenotazione.