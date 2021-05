Vaccine Day in Umbria, ancora vaccini per soggetti vulnerabili | I numeri di Usl1 e Usl2 - Tuttoggi

Sono 3.418 - circa 300 in più di domenica scorsa - i cittadini residenti nel territorio dell'Usl Umbria a vaccinarsi oggi, domenica 16 maggio

Sono 3.418 – circa 300 in più di domenica scorsa – i cittadini residenti nel territorio dell’Usl Umbria a vaccinarsi oggi, domenica 16 maggio, in occasione del secondo “Vaccine Day” di maggio, promosso dalla Regione Umbria con l’obiettivo di anticipare l’immunizzazione dei soggetti estremamente vulnerabili prenotati per il mese di giugno.

Vaccine Day in Umbria, tutti i numeri

Usl1

Nello specifico sono 329 le persone vaccinate nel distretto dell’Alto Chiascio (sedi vaccinali Gubbio e Gualdo Tadino), 454 in Alto Tevere (Umbertide, Trestina e Città di Castello), 581 nell’Assisano (Umbria Fiere), 544 nel Trasimeno (centro Emanuele Petri e Tavernelle), 291 nella Media Valle del Tevere (Marsciano e Todi) e 1.219 nel Perugino (Ponte D’Oddi, San Mariano, Torgiano e Solomeo).

A Terni verranno vaccinati 876 assistiti, a Foligno 753, a Narni 109, ad Amelia 84, a Orvieto 141, a Spoleto 316, a Norcia, nel distretto Valnerina, 162. I team vaccinali dell’Azienda Usl Umbria 2 opereranno nelle postazioni territoriali di Terni, presso l’istituto scolastico Casagrande, nella struttura Enac dell’aeroporto di Foligno, al Palatenda di Spoleto, presso gli impianti di atletica di Narni Scalo, nella postazione di Amelia In località Paticchi, nella sede di Fontanelle di Bardano ad Orvieto e al Pes di Norcia.

I Vaccine Day di maggio

Domenica scorsa, 8 maggio, al primo Vaccine Day di maggio erano state vaccinate in tutta la regione 5.387 persone, sempre appartenenti alla categoria degli estremamente fragili.