Vaccine Day e Covid in Umbria, numeri confortanti - Tuttoggi

Continua una delle azioni fondamentali a supporto della lotta contro il continuo diffondersi della pandemia da coronavirus

Oggi, 25 aprile, è un giorno importante per l’Umbria che affianca ai festeggiamenti per la ricorrenza della Liberazione, 76 anni fa, l’impegno di vaccinare 5.000 persone contro il Covid-19.

Squadre di medici, amministrativi e infermieri delle due ASL regionali, insieme ai volontari della Protezione civile sono in campo da questa mattina per anticipare la somministrazione dei vaccini alle persone ultraottantenni la cui prenotazione era slittata ai mesi di maggio e giugno.

Continua così una delle azioni fondamentali a supporto della lotta contro il continuo diffondersi della pandemia da coronavirus che continua a mietere vittime ogni giorno.

In Umbria nelle ultime 24 ore si sono contati ancora 5 decessi (3 ieri) anche se i numeri dei contagi e dei ricoveri sono fortunatamente in continua discesa da molti giorni. Questi i dati aggiornati alle 10:25 di questa mattina:

Persone attualmente contagiate : 3.025 (-41 rispetto a ieri)

: 3.025 (-41 rispetto a ieri) Nuovi contagi nelle ultime 24 ore: 105

Nuovi guariti nelle ultime 24 ore: 141

nelle ultime 24 ore: 141 Pazienti ricoverati: 208 (-14) di cui 29 in terapia intensiva (-5)

USL Umbria 1 oggi somministra 2760 persone

Saranno 2.760 i cittadini over 80 del territorio dell’Usl Umbria 1, a vaccinarsi oggi in occasione del “Vaccine Day”, promosso dalla Regione Umbria con l’obiettivo di anticipare il completamento della vaccinazione degli ultraottantenni prenotati per i mesi di maggio e giugno e proseguire a pieno ritmo con la campagna vaccinale.

Nei giorni scorsi i destinatari dell’iniziativa hanno ricevuto un sms con indicazione dell’orario e del punto vaccinale in cui recarsi, mentre i team vaccinali hanno contattato i cittadini cui non è arrivata la notifica tramite sms, per confermare l’appuntamento.

Saranno operativi tutti i punti vaccinali territoriali – con l’esclusione di quelli ospedalieri – e a tutti sarà somministrato il vaccino Moderna. In particolare, nel distretto del Perugino sono in programma 768 inoculazioni.

Nei prossimi giorni è prevista anche l’apertura di un centro vaccinale “hub” presso il centro vaccinale di Ponte San Giovanni di Perugia, che sarà cogestito insieme ai medici di medicina generale che si alterneranno, nei tempi e negli spazi a disposizione, con i team vaccinali dell’Usl Umbria 1.



USL Umbria 2, 1200 vaccini a Terni

Nell’ambito dell’evento “Vaccine Day” promosso dalla Regione Umbria, oggi nella nuova postazione verranno somministrate ben 1200 dosi vaccinali.

Cerimonia di inaugurazione del nuovo Punto Vaccinale Territoriale antiCovid di Terni dell’Azienda Usl Umbria 2, il più grande dell’Umbria, in grado di somministrare sino a duemila dosi al giorno attraverso l’impiego di dieci team sanitari e il supporto di decine di volontari della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato.

La nuova postazione è stata allestita in tempi record grazie ad una proficua collaborazione interistituzionale e un ottimo lavoro di squadra.

Questa mattina, domenica 25 aprile, si è svolta la cerimonia di inaugurazione ufficiale del punto vaccinale, alla quale hanno preso parte le massime autorità della regione, della provincia e della città di Terni.

Presenti i vertici aziendali, il direttore generale Massimo De Fino, la direttrice sanitaria Simona Bianchi, il direttore amministrativo Piero Carsili, il direttore del distretto di Terni Stefano Federici e il commissario per l’emergenza Covid-19 della Usl Umbria 2 Camillo Giammartino oltre alle direttrici sanitaria e amministrativa dell’Azienda Ospedaliera di Terni Alessandra Ascani e Anna Rita Ianni.