Va in ospedale dopo una grave caduta: paziente ringrazia i sanitari del "Santa Maria della Stella" di Orvieto - Tuttoggi.info

Un paziente di Alviano ha inviato una lettera alla direzione strategica aziendale e alla direzione medica ospedaliera per rivolgere un plauso e un ringraziamento ai sanitari del “Santa Maria della Stella”.

Il testo

“Dopo una grave caduta da circa tre metri nel giardino della mia abitazione – scrive il paziente – mi sono recato al Pronto Soccorso, che, dopo una diagnosi puntuale e tempestiva, mi ha trasferito all’Unità di Medicina di Urgenza con un’insufficienza respiratoria acuta, fratture costali multiple (dalla III alla X costa DX), pneumotorace e versamento pleurico dx.

Fin da subito ho potuto constatare l’elevato livello di competenza professionale del Personale Sanitario tutto, perfetto connubio tra umanità, professionalità e gentilezza, quell’umanità solare, carica di energia positiva, energia di chi ama il proprio lavoro e lo fa con sguardo attento verso il paziente o i pazienti ricoverati.

Grazie a tutto il personale infermieristico, che si è prodigato a tutte le ore, insieme agli operatori socio-sanitari, per alleviare i disagi sempre con cortesia e con un sorriso.

Grazie anche al personale che non ho mai visto ma che ogni giorno ci faceva arrivare dei pasti eccellenti, cosa tutt’altro che scontata in qualsiasi altro ospedale.

Grazie ai medici che, con spiccata professionalità, non lasciano nulla al caso ma approfondiscono e si confrontano in maniera costante esaminando ogni minimo particolare.

Concludo con un sincero e sentito ringraziamento, anche se le parole non riusciranno mai a esprimere fino in fondo il grado di riconoscenza che nutro per la dottoressa Anna Maria Martino e per il dottor Massimo Bracaccia, che mi sono stati accanto con massima disponibilità, gentilezza e capacità professionale”.