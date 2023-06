Va con una prostituta e torna a casa senza più l’auto

Controlli della polizia locale, a Ponte San Giovanni, tre multati per 450 euro: ad un cliente vettura sequestrata perché senza assicurazione

E’ costato caro ad una persona, residente a Perugia, la voglia di sesso mercenario. E’ infatti tornato a casa senz’auto, dopo essere uscito in cerca di prostitute nella zona di Ponte San Giovanni.

Gli agenti della polizia locale, alcuni dei quali in abiti civili, hanno effettuato verifiche, in particolare il giovedì mattina, giorno di mercato settimanale, per il rispetto dell’ordinanza sindacale antiprostituzione. La persona fermata, oltre alla multa di 450 euro comminata per l’approccio con la prostituta, si è visto sequestrate l’auto, poiché sprovvisto di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Nell’ultimo mese, gli agenti dell’Ufficio Sicurezza Urbana, impegnati in attività di contrasto alla prostituzione su strada, hanno contestato tre violazioni da 450 euro in zona Ponte san Giovanni dove, in particolare il giovedì mattina, giorno in cui si tiene il mercato settimanale, è stato predisposto un servizio dedicato.

“Le persone dedite al meretricio -informano dal Comune – sono risultate essere di nazionalità rumena, tutte attenzionate dall’ufficio in attività di polizia giudiziaria afferente reati contro la persona e contro il patrimonio nonché in occasione di controlli immobili che i nuclei rom sono soliti prendere in affitto e dove puntualmente vengono segnalate problematiche di sovraffollamento, di rumori molesti, di precarie condizioni igienico sanitarie e di morosità che si concretizzano in sfratti esecutivi come nel caso di abitazioni attenzionate in via Campo di Marte, via Montemalbe, Strada Santa Lucia e da ultimo Ponte d’Oddi dove l’azione di rilascio, curata dall’Ufficio nel mese di maggio, si è rivelata particolarmente complessa per la presenza di minori e di soggetti agli arresti domiciliari”.