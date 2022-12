Va a fuoco quadro elettrico, palazzina di 5 piani invasa dal fumo | Soccorsi alcuni abitanti - Tuttoggi

Palazzina evacuata per un'ora e mezza, soccorsi dal 118 alcuni residenti che lamentavano fastidi respiratori per il fumo

Incendio nella notte in una palazzina di 5 piani a Madonna Alta, con il vano scale invaso dal fumo. Le squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Perugia sono intervenute intorno alle ore 1:30 in via Guerra.

Ad andare a fuoco il quadro elettrico all’interno di un vano ascensore. L’incendio ha sviluppato dei fumi densi sul vano scale della palazzina di 5 piani generando panico fra i residenti. I vigili del fuoco sono intervenuti con 2 squadre dalla centrale, 1 squadra del distaccamento di Cavour, una autoscala, un carro con motoventilatori ed un mezzo NBCR.