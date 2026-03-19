 Usl Umbria 1, prescrizione nutrizionale informatizzata: più qualità, meno sprechi - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Usl Umbria 1, prescrizione nutrizionale informatizzata: più qualità, meno sprechi

Redazione

Usl Umbria 1, prescrizione nutrizionale informatizzata: più qualità, meno sprechi

Gio, 19/03/2026 - 09:27

Condividi su:

Superare la frammentazione dei percorsi cartacei, garantire appropriatezza prescrittiva e dotare l’Azienda sanitaria di uno strumento capace di monitorare in tempo reale bisogni, consumi e qualità delle cure nutrizionali, sia per i pazienti domiciliari sia per gli ospiti delle strutture residenziali, includendo anche le prescrizioni ospedaliere in dimissione. In questo consiste il “Progetto di Prescrizione Nutrizionale Informatizzata per la gestione della nutrizione clinica e artificiale”, sviluppato su iniziativa del servizio Farmaceutico aziendale dell’Usl Umbria 1 e realizzato grazie al lavoro multidisciplinare del team nutrizionale aziendale.

“Si tratta di uno strumento – spiega Andrea Caprodossi, direttore del servizio Farmaceutico dell’Usl Umbria 1, che ha promosso e guidato l’iniziativa – che punta a migliorare accesso, qualità ed equità delle cure, riducendo al tempo stesso sprechi e disomogeneità grazie al passaggio al digitale che ha consentito l’informatizzazione completa del processo prescrittivo. Oggi il medico nutrizionista, sia territoriale sia ospedaliero, inserisce il piano nutrizionale in piattaforma; il sistema lo collega immediatamente al paziente, lo trasmette al Medico di medicina generale e, se previsto, al caregiver, rendendo i dati disponibili al farmacista e agli infermieri del territorio. Contestualmente, le informazioni vengono integrate nel Fascicolo Sanitario Elettronico, garantendo tracciabilità, sicurezza e continuità assistenziale. Il risultato è una governance multidisciplinare strutturata, in cui appropriatezza clinica e sostenibilità gestionale procedono insieme. La piattaforma consente di ridurre duplicazioni, minimizzare il rischio di errore terapeutico, contenere sprechi e disporre di un dato chiaro e utilizzabile ai fini della programmazione. Un sentito ringraziamento va a Caterina Benedetta Balucani, dirigente farmacista, e a Silvia Arnone, dirigente medico nutrizionista, per l’impegno e la visione dimostrati”.

Ad oggi il sistema è quasi a pieno regime: sei medici nutrizionisti prescrittori abilitati, tredici dietisti, oltre centoventicinque infermieri, un farmacista ospedaliero coinvolto e più di 1.450 piani nutrizionali già validati. Numeri che testimoniano non solo l’adozione dello strumento, ma la sua piena integrazione nella pratica quotidiana.

Il progetto è destinato ad ampliarsi a livello regionale, con la costituzione di un gruppo di lavoro dei team Nutrizionali aziendali delle diverse aziende umbre. Una prospettiva che rafforza uniformità, equità di accesso e qualità delle cure nutrizionali su tutto il territorio, introducendo azioni condivise di appropriatezza e criteri prescrittivi omogenei.

“Questo progetto – conclude Emanuele Ciotti, direttore generale dell’Usl Umbria 1 – dimostra che la digitalizzazione, quando è guidata da competenze cliniche e organizzative integrate, non è soltanto innovazione tecnologica: è un cambio di paradigma che rafforza la fiducia dei cittadini nel Servizio Sanitario Nazionale e rende il sistema più solido, trasparente e sostenibile”.

La Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo ha accolto con grande interesse questa esperienza, riconoscendone il valore strategico e la coerenza con una visione nazionale orientata a digitalizzazione, appropriatezza e sostenibilità. Il passaggio dal cartaceo a una piattaforma integrata rappresenta un modello concreto di innovazione organizzativa centrata sul paziente e potenzialmente replicabile in altri contesti regionali, anche attraverso momenti di confronto nazionale dedicati alle reti nutrizionali.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Perugia

“È il ladro” – e riconosciuto aggredisce e minaccia gli agenti: arrestato 34enne

Perugia

Perseguita una studentessa di cui si è invaghito: 56enne arrestato per stalking

Perugia

La Sir piega Monza anche in Gara3 (3-0) e vola in semifinale Scudetto

dalle città

gli ultimi pubblicati

Umbria | Italia | Mondo

Usl Umbria 1, prescrizione nutrizionale informatizzata: più qualità, meno sprechi

Ultim'ora Italia

Europa League, oggi Roma-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Ultim'ora Italia

Pechino Express, oggi seconda tappa alla scoperta dell’isola di Giava
Ultim'ora Italia

Ursula Andress compie 90 anni, la prima Bond Girl leggendaria dal bikini bianco

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!