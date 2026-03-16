Usl Umbria 1, attivato all’ospedale di Assisi il nuovo servizio di Medicina Trasfusionale - Tuttoggi.info

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Usl Umbria 1, attivato all’ospedale di Assisi il nuovo servizio di Medicina Trasfusionale

Redazione

Usl Umbria 1, attivato all’ospedale di Assisi il nuovo servizio di Medicina Trasfusionale

Lun, 16/03/2026 - 13:17

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Dallo scorso mese di febbraio è attivo presso l’Unità di Raccolta dell’ospedale di Assisi il servizio di Medicina Trasfusionale, dedicato alla presa in carico dei pazienti cronici che necessitano di trasfusioni, infusioni di ferro o salassi terapeutici.

Il percorso organizzativo prevede che il paziente effettui gli esami necessari – generalmente emocromo e campione ematico per prove di compatibilità, quest’ultimo solo in caso di trasfusione – il giorno precedente all’appuntamento programmato. La data del controllo viene fissata durante l’ultimo accesso presso il punto prelievi o, per i pazienti non deambulanti, direttamente al domicilio.

Una volta disponibili i referti, il medico dell’Unità di Raccolta valuta i parametri clinici e contatta telefonicamente il paziente per comunicare l’eventuale necessità di recarsi il giorno successivo per la prestazione. In caso contrario, viene concordata una nuova data per il controllo e per l’accesso al servizio.

Quando è prevista una trasfusione, il medico provvede inoltre a compilare e inviare al laboratorio trasfusionale competente la richiesta e il campione ematico, così da garantire la disponibilità dell’unità di sangue al momento dell’arrivo del paziente.

Al termine della prestazione, viene comunicata al paziente la data del successivo appuntamento, con l’indicazione di effettuare gli esami il giorno precedente.

La procedura adottata consente di evitare spostamenti non necessari dal domicilio qualora la prestazione programmata non risulti indicata, e permette – anche in caso di trasfusione – di trattenere il paziente in ambulatorio per il tempo strettamente necessario all’infusione. Ciò risulta particolarmente vantaggioso per i pazienti non autonomi che necessitano di trasporto in ambulanza, riducendo disagi e trasferimenti inutili.

L’attività di medicina trasfusionale è presente in tutte le Unità di Raccolta degli ospedali Media Valle del Tevere, Umbertide e Città di Castello. È presente anche su Branca – con una diversa rimodulazione del servizio – e nei prossimi mesi sarà attivato anche a Castiglione del Lago, dove è già operativo ma al momento è gestito dal reparto di Medicina interna. —

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